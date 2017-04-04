Гравці "Динамо" Циганков і Рибалка не поїдуть на матч Кубка України в Охтирку
18:05, 04 квітня 2017Футбол
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У середу в чвертьфінальному матчі Кубка України футболісти "Динамо" гратимуть не в оптимальному складі.
У середу в Охтирці кияни обійдуться без Віктора Циганкова / zbirna.com
На перенесений матч 1/4 фіналу Кубка України з "Нафтовиком-Укрнафта" делегація київського "Динамо" вирушила сьогодні. Команда вилетіла літаком в Суми, а звідти поїде в Охтирку на автобусі, повідомляє Команда 1.
Головний тренер киян Сергій Ребров взяв на гру всіх основних виконавців, крім травмованих. Після матчу чемпіонату України з "Олександрією" компанію Євгену Хачеріді у клубному лазареті склали Сергій Рибалка та Віктор Циганков, які залишилися вдома і в Охтирці не зіграють.
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