Гравці "Динамо" Циганков і Рибалка не поїдуть на матч Кубка України в Охтирку

18:05, 04 квітня 2017
Футбол
125

У середу в чвертьфінальному матчі Кубка України футболісти "Динамо" гратимуть не в оптимальному складі.

У середу в Охтирці кияни обійдуться без Віктора Циганкова / zbirna.com

На перенесений матч 1/4 фіналу Кубка України з "Нафтовиком-Укрнафта" делегація київського "Динамо" вирушила сьогодні. Команда вилетіла літаком в Суми, а звідти поїде в Охтирку на автобусі, повідомляє Команда 1.

Головний тренер киян Сергій Ребров взяв на гру всіх основних виконавців, крім травмованих. Після матчу чемпіонату України з "Олександрією" компанію Євгену Хачеріді у клубному лазареті склали Сергій Рибалка та Віктор Циганков, які залишилися вдома і в Охтирці не зіграють.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#футбол#Кубок України