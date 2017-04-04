Гравці "Динамо" Циганков і Рибалка не поїдуть на матч Кубка України в Охтирку

На перенесений матч 1/4 фіналу Кубка України з "Нафтовиком-Укрнафта" делегація київського "Динамо" вирушила сьогодні. Команда вилетіла літаком в Суми, а звідти поїде в Охтирку на автобусі, повідомляє Команда 1.

Головний тренер киян Сергій Ребров взяв на гру всіх основних виконавців, крім травмованих. Після матчу чемпіонату України з "Олександрією" компанію Євгену Хачеріді у клубному лазареті склали Сергій Рибалка та Віктор Циганков, які залишилися вдома і в Охтирці не зіграють.