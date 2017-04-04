Фонсека побереже трьох основних гравців "Шахтаря" у матчі Кубку України у середу

15:57, 04 квітня 2017
Футбол
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Наставник донецького "Шахтаря" вирішив не брати з собою П'ятова, Ордеця і Степаненка в Полтаву

Андрій П'ятов не зіграє проти

Донецький «Шахтар» 5 квітня має провести виїзний матч чвертьфінальної стадії Кубка України проти ФК «Полтава». На гру з представниками першої ліги головний тренер гірників не візьме футболістів основного складу - воротаря Андрія П'ятова, захисника Івана Ордеця і півзахисника Тараса Степаненка, повідомляє XSport.

Читайте також"Шахтар" можуть примусити зіграти матч з "Полтавою" на стадіоні з жахливим полемСьогодні ввечері донецька команда відправиться в Полтаву, до того моменту вже будуть відомі прізвища всіх гравців, які потраплять в заявку на матч.

Однак сама гра може і не відбутися через незадовільний стан газону на стадіоні полтавчан. Рішення про долю поєдинку, який одного разу вже був перенесений, буде приймати делегат ФФУ за кілька годин до матчу.

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Теги: #футбол#Шахтар#Кубок України