Турецький "Бешикташ" може придбати гравця збірної України за 3,5 мільйони євро

Один із грандів чемпіонату Туреччини з футболу стамбульський "Бешикташ" зацікавлений у придбанні захисника збірної України Едуарда Соболя. Про це повідомив турецький спортивний портал fanatik.com.tr. В даний час 21-річний футболіст виступає за луганську "Зорю", але права на нього належать "Шахтарю".

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За даними турецьких джерел, цього літа футболіст повинен бути проданий в стамбульський клуб за 3,5 мільйона євро.

Крім того, гравець міг переїхати в Стамбул ще взимку, однак тоді трансфер зірвався в останній момент.

За збірну України Соболь дебютував у минулому році і зіграв у 4-х матчах.