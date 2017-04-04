Турецький "Бешикташ" може придбати гравця збірної України за 3,5 мільйони євро
12:56, 04 квітня 2017Футбол
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21-річний футболіст національної збірної України з футболу Едуард Соболь влітку, можливо, посилить чемпіонат Туреччини
Едуард Соболь зацікавив скаутів турецького гранда / futbol.co.ua
Один із грандів чемпіонату Туреччини з футболу стамбульський "Бешикташ" зацікавлений у придбанні захисника збірної України Едуарда Соболя. Про це повідомив турецький спортивний портал fanatik.com.tr. В даний час 21-річний футболіст виступає за луганську "Зорю", але права на нього належать "Шахтарю".
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За даними турецьких джерел, цього літа футболіст повинен бути проданий в стамбульський клуб за 3,5 мільйона євро.
Крім того, гравець міг переїхати в Стамбул ще взимку, однак тоді трансфер зірвався в останній момент.
За збірну України Соболь дебютував у минулому році і зіграв у 4-х матчах.
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