Ібрагімович залишить "Манчестер Юнайтед" заради команди MLS "Лос-Анджелес Гелаксі" - ЗМІ

Нападник "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович після закінчення нинішнього сезону покине клуб і буде виступати за "Лос-Анджелес Гелаксі", повідомляє РБК з посиланням на Fox Deportes.

Канал вже опублікував фотографію Ібрагімовича у футболці "ЛА Гелаксі" і відеокоментарі різних експертів з приводу переїзду шведського форварда в США.

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У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Ібрагімович провів за "Манчестер" 41 матч і забив 26 голів.

Разом з тим, раніше повідомлялося, що нападаючий може продовжити контракт, який закінчується влітку цього року. У договорі 35-річного футболіста є опція, що дозволяє пролонгувати договір ще на рік, і швед не виключає, що поставить підпис.