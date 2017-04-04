Тренер київського "Динамо" Ребров може очолити турецький "Фенербахче" - ЗМІ

12:13, 04 квітня 2017
Футбол
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Український фахівець може замінити на посаді наставника команди голландця Діка Адвоката.

fcdynamo.kiev.ua

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров є претендентом на пост наставника турецького "Фенербахче" з Стамбула, повідомляє Fanatik.

Турецьке видання підкреслює, що Ребров досі не продовжив угоду з "Динамо" і уникає відповіді на питання щодо можливої пропозиції з боку "Фенербахче".

Будучи гравцем Ребров провів два сезони в "Фенербахче", зігравши за команду 38 матчів (4 голи).

Як повідомляв УНІАН,в нинішньому сезоні київське "Динамо" провалило виступ у Лізі чемпіонів, посівши останнє місце в групі і відстає на 14 очок від "Шахтаря" в чемпіонаті України.

Тим не менш, президент "Динамо" Ігор Суркіс ще взимку пропонував Реброву продовжити контракт Фахівець відмовився, запропонувавши повернутися до обговорення цього питання по закінченні сезону.

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Теги: #Динамо#футбол#УПЛ#Ребров