Тренер київського "Динамо" Ребров може очолити турецький "Фенербахче" - ЗМІ

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров є претендентом на пост наставника турецького "Фенербахче" з Стамбула, повідомляє Fanatik.

Турецьке видання підкреслює, що Ребров досі не продовжив угоду з "Динамо" і уникає відповіді на питання щодо можливої пропозиції з боку "Фенербахче".

Будучи гравцем Ребров провів два сезони в "Фенербахче", зігравши за команду 38 матчів (4 голи).

Як повідомляв УНІАН,в нинішньому сезоні київське "Динамо" провалило виступ у Лізі чемпіонів, посівши останнє місце в групі і відстає на 14 очок від "Шахтаря" в чемпіонаті України.

Тим не менш, президент "Динамо" Ігор Суркіс ще взимку пропонував Реброву продовжити контракт Фахівець відмовився, запропонувавши повернутися до обговорення цього питання по закінченні сезону.