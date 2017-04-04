"Шахтар" можуть примусити зіграти матч з "Полтавою" на стадіоні з жахливим полем

Президент української Прем'єр-ліги Володимир Генінсон заявив, що футбольний клуб "Полтава" відмовився переносити гру з "Шахтарем" на інший стадіон, незважаючи на непридатну для гри якість газону. Про це повідомляє SportArena з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Багатостраждальний поєдинок Кубка України між "Полтавою" та "Шахтарем" має відбутися вже завтра, 5 квітня, проте його доля знову під питанням через гнітючий стан газону на стадіоні полтавського клубу.

«Жахливе поле у Полтаві. Ми написали лист у клуб з проханням про перенесення матчу на стадіон "Ворскла" імені Бутовського, але вони відмовилися», — прокоментував ситуацію Володимир Генінсон. - Якщо тільки директор і арбітр матчу визначать, що на цьому полі грати не можна, тоді КДК ФФУ буде знову вирішувати, форс-мажор чи ні».

Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував стан газону на стадіоні "Локомотив" у Полтаві, де мав відбутися матч.

"Всі розуміють, що проводити гру там неможливо, крім самої «Полтави», яка наполягає, щоб матч відбувся саме на цьому полі. Але є ж якісь правила, вимоги та зобов'язання, які потрібно виконувати. Якщо ви вже дійшли до такого рівня, до 1/4 фіналу Кубка, то надайте нормальний газон. Повинно бути соромно проводити матчі на таких полях і клубам, і футбольним органам, які дозволяють це робити. Ми нікого не рятуємо, а топимо наш турнір.

Директор матчу і комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань рекомендують не проводити матч на цьому полі, а перенести його на стадіон „Ворскла“. Сподіваюся, що прислухаються до рекомендацій і приймуть правильне рішення», - зазначив Палкін.

Матчі 1/4 фіналу Кубка України повинні відбутися в цю середу. У них зустрінуться "Полтава" - "Шахтар" і "Нафтовик-Укрнафта" - "Динамо".

Обидва поєдинки повинні були відбутися ще в кінці листопада минулого року, але були скасовані через зледеніння газону на обох аренах.