Збірна України потрапила в групу з Нідерландами і Англією на юнацький Євро-2017
Ще одним суперником нашої команди буде збірна Норвегії.
У Загребі відбулося жеребкування чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років, за підсумками якого збірна України зіграє в групі D разом з командами Нідерландів, Англії і Норвегії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Цікаво, що Норвегія та Україна зіграли внічию (2:2) у відбірковому раунді кваліфікації. Перше місце в групі посіла Туреччина - ще один учасник фінальної стадії.
Повні підсумки жеребкування виглядають так:
Група A: Хорватія (господарі), Іспанія, Туреччина, Італія
Група B: Шотландія, Франція, Угорщина, Фарерські острови
Група C: Німеччина, Ірландія, Сербія, Боснія і Герцеговина
Група D: Нідерланди, Англія, Норвегія, Україна
Календар виглядає наступним чином:
Груповий етап: 3/4, 6/7, 9/10 травня (Запрешич, Лучко, Велика Горіца, Сесвете, Вараждін, Руєвіца, Кострена)
Чвертьфінали: 12/13 травня (Запрешич, Велика Горіца, Вараждін)
Матч за путівку на ЧС: 16 травня (Сесвете)
Півфінали: 16 травня (Запрешич, Вараждін)
Фінал: 19 травня (Вараждін)
Турнір у Хорватії також стане відбірковим етапом до ЧС-2017 серед юнаків до 17 років в Індії (6-28 жовтня), де зіграють п'ять європейських збірних.