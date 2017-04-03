Збірна України потрапила в групу з Нідерландами і Англією на юнацький Євро-2017

У Загребі відбулося жеребкування чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років, за підсумками якого збірна України зіграє в групі D разом з командами Нідерландів, Англії і Норвегії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Цікаво, що Норвегія та Україна зіграли внічию (2:2) у відбірковому раунді кваліфікації. Перше місце в групі посіла Туреччина - ще один учасник фінальної стадії.

Повні підсумки жеребкування виглядають так:

Група A: Хорватія (господарі), Іспанія, Туреччина, Італія

Група B: Шотландія, Франція, Угорщина, Фарерські острови

Група C: Німеччина, Ірландія, Сербія, Боснія і Герцеговина

Група D: Нідерланди, Англія, Норвегія, Україна

Календар виглядає наступним чином:

Груповий етап: 3/4, 6/7, 9/10 травня (Запрешич, Лучко, Велика Горіца, Сесвете, Вараждін, Руєвіца, Кострена)

Чвертьфінали: 12/13 травня (Запрешич, Велика Горіца, Вараждін)

Матч за путівку на ЧС: 16 травня (Сесвете)

Півфінали: 16 травня (Запрешич, Вараждін)

Фінал: 19 травня (Вараждін)

Турнір у Хорватії також стане відбірковим етапом до ЧС-2017 серед юнаків до 17 років в Індії (6-28 жовтня), де зіграють п'ять європейських збірних.