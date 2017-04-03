Тренер "Динамо" Ребров: "Я бачив на тренуваннях, що Ярмоленко подобається нова роль"

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров в інтерв'ю програмі «ПроФутбол» прокоментував гру капітана і лідера команди Андрія Ярмоленка, який став героєм матчу проти «Олександрії» (4:1), граючи на дещо новій для себе позиції.

«Динамо» діяло в цьому поєдинку, використовуючи незвичну для себе схему 3-4-3, при якій Ярмоленко грав на позиції крайнього форварда. Він взяв участь у трьох з чотирьох голах киян (два забитих м'ячі і гольова передача).

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«Для мене важливо, щоб ця позиція була зручною для Ярмоленка, тому що це лідер наших атак, - зазначив Ребров. - Я бачив на тренуваннях, що йому подобається ця позиція, і він це довів. Дуже багато Андрій отримував м'яч без опору. Коли він грає крайнього півзахисника, гравцям суперника легко його закрити, якщо стати поруч і не давати приймати м'яч.

Багато в чому за рахунок Ярмоленка ми і зробили гру. Для самих хлопців потрібно було щось змінити в грі. При такій моделі більше людей задіюємо в атаці, як і в обороні».

Після 23-х турів «Динамо» йде на другому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в активі 49 очок і відстаючи від «Шахтаря» на 14 пунктів.

Наступний матч «біло-сині» зіграють на виїзді проти «Нафтовика-Укрнафти» в середу, 5 квітня в рамках чвертьфіналу Кубка України.