Рівненський "Верес" планує вкласти у будівництво стадіону 10 мільйонів гривень

Клуб першої ліги «Верес» (Рівне) планує реконструкцію і розширення своєї домашньої арени, повідомляє "Футбол 1".

Оновлена арена вміщуватиме 14 тисяч глядачів.

Про плани реконструкції спортивної споруди повідомив мер Рівного Володимир Хомко. Газон стадіону буде обладнаний автоматичним поливом і підігрівом, а також біговими доріжками для легкоатлетів.

Проект вже повністю готовий, орієнтовна вартість його реалізації становить 10 млн гривень.

Після 23-х турів чемпіонату першої ліги "Верес" знаходиться на третьому рядку турнірної таблиці і претендує на підвищення в класі.