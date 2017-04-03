Рівненський "Верес" планує вкласти у будівництво стадіону 10 мільйонів гривень
14:14, 03 квітня 2017Футбол
133
Клуб сподівається значно поліпшити інфраструктуру і потрапити в клас найсильніших.
Стадіон "Авангард", на якому "Верес" проводить домашні матчі, чекає глобальна реконструкція / Офіційний сайт "Вереса"
Клуб першої ліги «Верес» (Рівне) планує реконструкцію і розширення своєї домашньої арени, повідомляє "Футбол 1".
Оновлена арена вміщуватиме 14 тисяч глядачів.
Про плани реконструкції спортивної споруди повідомив мер Рівного Володимир Хомко. Газон стадіону буде обладнаний автоматичним поливом і підігрівом, а також біговими доріжками для легкоатлетів.
Проект вже повністю готовий, орієнтовна вартість його реалізації становить 10 млн гривень.
Після 23-х турів чемпіонату першої ліги "Верес" знаходиться на третьому рядку турнірної таблиці і претендує на підвищення в класі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter