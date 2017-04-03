Головний тренер збірної України Шевченко збере тренерів команд УПЛ за круглим столом
13:00, 03 квітня 2017Футбол
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Головний тренер збірної хоче ініціювати зустріч наставників УПЛ і обговорити контури майбутнього сезону.
Шевченко планує зібрати тренерів команд УПЛ в Києві / footballua.tv
Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко має намір ініціювати зустріч з тренерами елітних клубів країни, повідомляє zbirna.com.
На зустрічі планується обговорити формат майбутнього сезону і підняти тему планування календаря матчів.
Не варто виключати, що цей круглий стіл відбудеться після матчів 26 туру, в рамках якого в Києві зіграють "Динамо" та донецький "Шахтар".
Останнім часом питання формату чемпіонату України приділяють багато уваги, і чим раніше це питання буде вирішено, тим краще для всіх.
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