Головний тренер збірної України Шевченко збере тренерів команд УПЛ за круглим столом

13:00, 03 квітня 2017
Футбол
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Головний тренер збірної хоче ініціювати зустріч наставників УПЛ і обговорити контури майбутнього сезону.

Шевченка подобається атмосфера в національній команді / footballua.tv

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко має намір ініціювати зустріч з тренерами елітних клубів країни, повідомляє zbirna.com.

На зустрічі планується обговорити формат майбутнього сезону і підняти тему планування календаря матчів.

Не варто виключати, що цей круглий стіл відбудеться після матчів 26 туру, в рамках якого в Києві зіграють "Динамо" та донецький "Шахтар".

Останнім часом питання формату чемпіонату України приділяють багато уваги, і чим раніше це питання буде вирішено, тим краще для всіх.

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Теги: #футбол#збірна України#Шевченко