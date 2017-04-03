Головний тренер збірної України Шевченко збере тренерів команд УПЛ за круглим столом

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко має намір ініціювати зустріч з тренерами елітних клубів країни, повідомляє zbirna.com.

На зустрічі планується обговорити формат майбутнього сезону і підняти тему планування календаря матчів.

Не варто виключати, що цей круглий стіл відбудеться після матчів 26 туру, в рамках якого в Києві зіграють "Динамо" та донецький "Шахтар".

Останнім часом питання формату чемпіонату України приділяють багато уваги, і чим раніше це питання буде вирішено, тим краще для всіх.