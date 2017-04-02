"Шахтар" обіграв "Зорю" у центральному матчі туру Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився центральний матч 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала донецький "Шахтар" і програла, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра на "Славутич-Арені" завершилась з рахунком 1:2.

В першому таймі гра була приблизно рівною, а рахунок відкрили луганчани, коли на 31-й хвилині гол забив Бонавентура Денніс. Перехопивши м'яч, Бонавентура обіграв спочатку Ордеця, а потім П'ятова, який вибіг за межі штрафного, і відправив м'яч у порожні ворота.

Втім, за 5 хвилин, на 36-й, донеччани зрівняли рахунок - гол забив Густаво Бланко-Лещук. Ісмаїлі накинув м'яч на кут воротарського майданчика і Бланко-Лещук кивком голови вразив нижній кут воріт.

У другому таймі гірники вже мали помітну перевагу і на 63-й хвилині переможний гол забив Тайсон. Після передачі Ракицького він вийшов один на один, обіграв воротаря Микиту Шевченка, і вразив кут воріт.

Таким чином, "гірники" набрали 63 очки і зберегли 14-очкову перевагу над київським "Динамо" (49). У свою чергу, у "Зорі" 40 балів, тепер команда на 9 очок відстає від "Динамо", але на 5 балів випереджає донецький "Олімпік" (35).