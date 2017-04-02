"Карпати" обіграли "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги

У Львові відбувся матч 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали "Сталь" і виграли, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Львів'яни, які знаходяться в "зоні вильоту" з УПЛ, впевнено провели матч з середняком ліги, забивши два голи.

Дублем відзначився екс-гравець "Шахтаря" і київського "Динамо" Олександр Гладкий. На 19-й хвилині гравець відкрив рахунок ударом з пенальті, а на 44-й забив "гол у роздягальню" команді з Кам'янського, яка від цього так і не оговталася.

У другому таймі "Карпати" спокійно довели матч до перемоги.

Таким чином, "Карпати" набрали 16 очок, відірвалися на 3 бали від "Дніпра" у боротьбі за 10-11 місця. У "Сталі", як і раніше, 24 бали в таблиці.