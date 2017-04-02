Київське "Динамо" здобуло вольову перемогу в гостях над "Олександрією"

В Олександрії завершився матч 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" обіграло "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:4.

Господарі поля активно розпочали матч і вже на 2-й хвилині відкрили рахунок. Пономар скинув м'яч під удар Владиславу Огирі який точно пробив у ближній верхній кут.

Втім, кияни швидко вирівняли гру, а після перерви зрівняли рахунок і забили ще три голи. На 59-й хвилині Ярмоленко по флангу увійшов у штрафну і після серії фінтів зробив простріл, де Артем Бесєдін зіграв на випередження й відправив м'яч у ворота. А через 7 хвилин, на 66-й, Ярмоленко завдав щільний удар метрів з 20-ти і Новак в стрибку відбив. М'яч відскочив до Дениса Гармаша, який прийняв м`яч, підробив і низом з-під захисника пробив точно в дальній кут.

На 84-й хвилині Ярмоленко відзначився сам, забивши третій гол "Динамо". Гармаш відібрав м'яч у Бондаренко перед штрафною і вивів Ярмоленка один на один з Новаком. Андрій холоднокровно обіграв голкіпера, на замаху прибрав захисника і закотив м'яч у порожні ворота.

Нарешті, в доданий арбітром час, Ярмоленко реалізував пенальті, зробивши дубль.

Таким чином, "Динамо" набрало 49 очок, відірвавшись від луганської "Зорі" на 9 балів, якій сьогодні належить матч з донецьким "Шахтарем". В "Олександрії" залишилося 33 бали і 5-е місце в таблиці.