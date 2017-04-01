"Ворскла" обіграла "Волинь" у матчі Прем'єр-ліги

У Полтаві відбувся матч 23-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Ворскла" обіграла луцьку "Волинь", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:0. Полтавчани забили по голу в кожному таймі.

На 34-й хвилині рахунок відкрив В'ячеслав Шарпар. Після ідеальної передачі від Мякушка Шарпар по центру, вийшов один на один з воротарем, обіграв Кичака і закотив м'яч у порожні ворота.

А після перерви гольовий момент стався на 62-й хвилині, коли гол забив Дмитро Хльобас. Другий результативний пас у цьому матчі віддав Мякушко, який по центру вивів Хльобаса один на один, і той, не входячи у штрафний майданчик, пробив повз ворота Кичака.

Таким чином, "Ворскла" набрала 27 очок і вийшла на чисте 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ, обігнавши на 3 очки "Сталь". У "Волині" залишилося 10 очок і останнє, 12-е місце в турнірній таблиці ліги.