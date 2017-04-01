"Чорноморець" і "Олімпік" зіграли внічию в першому матчі Топ-6 Прем'єр-ліги

В Одесі відбулася стартова гра другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги в Топ-6, де "Чорноморець" зіграв внічию з донецьким "Олімпіком", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Обидві команди грали досить активно, але під кінець матчу явною перевагою заволоділи господарі поля. Тим не менш, удари Олексія Хобленка та Дмитра Коркішка виявилися неточними.

У свою чергу, донеччанин Ярослав Олійник також не зміг вразити ворота одеситів і з дуже вигідної позиції пробив набагато вище воріт.

Таким чином, у турнірній таблиці у "Олімпіка" тепер 35 очок, у "Чорноморця" - 28.

Команди залишилися на 4-му і 6-му місцях турнірної таблиці УПЛ, відповідно.