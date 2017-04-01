"Дніпро" обіграв "Зірку" в стартовому матчі другого етапу Прем'єр-ліги

У Дніпрі відбувся стартовий матч другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (23-й) тур, у якому "Дніпро" обіграв "Зірку" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол господарі поля забили на 32-й хвилині. Влад з лівого флангу зробив передачу за спини захисників на лінію воротарського майданчика і Дмитро Нагієв, який увірвався в зону, завдав точний удар.

На 80-й хвилині гравець "Дніпра" Олег Кожушко отримав червону картку. Гравець в боротьбі ногою відмахнувся від суперника і арбітр залишив господарів поля в меншості. Втім, гості не змогли скористатися чисельною перевагою і зрівняти рахунок.

Таким чином, "Дніпро" набрав 13 очок, наздогнав "Карпати" в боротьбі за 11-12 місця і залишив в аутсайдерах "Волинь" (10). У свою чергу, у "Зірки", як і раніше, 23 очки і вона на 1 бал відстає від "Ворскли" і "Сталі" - по 24.