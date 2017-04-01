Гравці клубу футбольної Прем'єр-ліги "Сталь" п'ятий місяць не отримують зарплату - ЗМІ

Футболісти "Сталі" (Кам'янське) вже п'ятий місяць не отримують зарплату, незважаючи на обіцянки керівництва погасити їх, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

На початку березня повідомлялося, що "Сталь" повинна футболістам зарплату за три місяці, через що команду залишив нападник Сільвано Комваліус, перебравшись у індонезійський "Балі Юнайтед". Пізніше стало відомо, що клуб частково почав виплачувати борги, зумівши зберегти у складі ганського форварда Кваме Карікарі.

Однак, судячи з усього, ситуація в клубі жодним чином не покращується. Футболісти вже п'ятий місяць не отримують зарплату і преміальні. Також "Сталь" вже увійшла в режим економії. Якщо раніше команда летіла до Львова чартером, то на найближчу гру з "Карпатами" добиралася на автобусі.

Керівництво клубу досі обіцяє погасити борги, але поки що ніяких результатів це не принесло.

Ймовірно, така ситуація пов'язана з проблемами головного спонсора "Сталі" Дніпровського металургійного комбінату (ДМК), який вчора зупинив роботу.

Перший етап української Прем'єр-ліги "Сталь" завершила у другій шістці, посівши восьме місце з 24 очками в активі.

Матч стартового туру другого етапу УПЛ команда Леоніда Кучука зіграє в гостях проти львівських "Карпат" завтра, 2 квітня.