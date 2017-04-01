П'ять гравців "Зорі" не зможуть зіграти в матчі з "Шахтарем"

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб напередодні матчу з донецьким "Шахтарем зазначив, що всі провідні футболісти в строю. Правда, є все-таки в кадровому питанні деякі нюанси, повідомляє Footboom.

"У важливому і непростому для нас матчі з гірниками не візьмуть участі п'ятеро орендованих у «Шахтаря» гравців, - зазначив Вернидуб. - Ми навіть не уточнювали ні в кого, чи можна їм вийти на поле 2 квітня чи ні... Доведеться обійтися без них, але ми до цього були готові і, відповідно, підготовку будували з урахуванням таких кадрових проблем. В іншому все нормально. У стрій повернувся захисник Андрій Пилявський, який лікувався після застуди. Він повноцінно займався з командою, але матч «Шахтарем» почне в запасі, оскільки не набрав ще потрібних кондицій. Всі інші хлопці готові до бою і ми на них дуже розраховуємо".

Зауважимо, що в лазареті «Зорі», окрім Пилявского перебував і Микита Каменюка, який, судячи з усього, повернувся в стрій. Нагадаємо імена футболістів, орендованих у «Шахтаря», які опинилися поза грою на найближчий тур: Едуард Соболь, Дмитро Гречишкін, Владислав Кулач, Іван Петряк і Денис Безбородько.

Як повідомляв УНІАН, центральний матч 23-го туру Прем'єр-ліги "Зоря" - "Шахтар" відбудеться у Запоріжжі 2 квітня. Початок гри о 19.30