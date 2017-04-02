Прем'єр-ліга, 23-й тур, "Зоря" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арена", проходить центральний матч 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт турніру.

Зустрічаються команди, які займають 3-е і 1-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

На рахунку "Шахтаря" за підсумками першого етапу змагань, 60 балів. У "Зорі" - рівно на 20 менше - 40. Крім того, гірники практично забезпечили собі чемпіонство, випереджаючи київське "Динамо", що йде на 2-му місці, на 14 очок.

Втім, навряд чи команда Паулу Фонсеки дозволить собі розслабитися і буде дарувати очки суперникам, розбазарюючи свою перевагу. Донеччани, як і раніше знаходяться в бойовому тонусі і готові битися як в чемпіонаті, так і в Кубку України, де наступного тижня їм належить провести матч чвертьфінальної стадії змагань.

У свою чергу, "Зоря" на 6 очок випереджає донецький "Олімпік",який йде на 4-му місці, але і на 6 очок відстає від київського "Динамо". При різних розкладах, луганчани можуть як втратити місце в призовий трійці, так і поборотися з "Динамо" за 2-е місце і путівку в Лігу чемпіонів.

У будь-якому разі, в цій турнірній ситуації очки "Зорі" набагато потрібніші й важливіші.

Матч у Запоріжжі розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".