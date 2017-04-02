Прем'єр-ліга, 23-й тур, "Карпати" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають за підсумками першого етапу змагань 10-е і 8-е місця в турнірній таблиці, відповідно. У "Карпат" на рахунку 13 очок, у "Сталі" - 23.

10-очкова перевага гостей дозволяє їм спокійно і навіть вальяжно підходити до гри у Львові. Разом з тим, будь-яка втрата загрожує загостренням боротьби в таблиці другої шістки команд УПЛ, де є чітка градація на трьох лідерів і трьох аутсайдерів, які будуть між собою битися за збереження прописки в элітному дивізіоні.

У будь-якому разі, на даний момент очки набагато потрібніше "Карпатам".

Матч у Львові розпочнеться о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.