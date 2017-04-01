Прем'єр-ліга, 23-й тур, "Чорноморець" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги в елітній шістці, де будуть розіграні медалі чемпіонату і місця в єврокубках, повідомляє офіційний сайт змагань.

Місцевий "Чорноморець" приймає донецький "Олімпік".

Зустрічаються команди, які займають за підсумками першого етапу турніру 6-е і 4-е місця відповідно. У одеситів 27 очок, у донеччан - 34.

"Чорноморець" на 6 очок відстає від першої п'ятірки команд (у "Олександрії" 33 бали), яка і забезпечить собі путівки у єврокубки. Таким чином, команді необхідно набирати очки. З іншого боку, "Олімпік" постарається зробити все, щоб як мінімум не програти, залишивши суперника на значній відстані від п'ятірки кращих.

Матч "Чорноморець" - "Олімпік" розпочнеться в Одесі о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.