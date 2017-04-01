Прем`єр-ліга, 23-й тур, "Дніпро" - "Зірка": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Дніпрі проходить стартовий матч другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає "Зірку" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають 11-е і 9-е місця в турнірній таблиці, відповідно. У "Дніпра" - 10 очок, "Зірки" - 23 бали.

Згідно з регламентом турніру нинішнього сезону, після першого етапу команди були розділені на дві 6-ки, і ці колективи потрапили до групи слабкіших, де будуть боротися за збереження місця в елітному дивізіоні.

На даний момент є три явних лідера цієї групи - "Ворскла", "Сталь" (по 24) та "Зірка" (23), а також аутсайдери, які і будуть боротися за збереження прописки в елітному дивізіоні українського футболу - "Карпати" (13), "Дніпро" і "Волинь" (по 10).

У будь-якому випадку, перемога і очки господарям поля в цьому матчі набагато важливіше.

Гра "Дніпро" - "Зірка" розпочнеться о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.