Гравець "Динамо" Дерліс Гонсалес може перейти в клуб американської МЛС "Сіетл"

Гравець київського "Динамо" Дерліс Гонсалес заявив, що питання щодо його переходу в "Сіетл Саундерс" вирішиться найближчим часом, повідомляє SportArena з посиланням на журналіста радіо ABC Cardinal Фабіо Мартіна.

Кілька днів тому парагвайський журналіст Херардо Ногера повідомив у своєму твіттері про інтерес до 23-річного футболіста з боку американського клубу. «На цьому тижні вирішиться ситуація з моїм переходом в Сіетл, — розповів Гонсалес в ефірі радіо. - Я спілкувався на цю тему з Мігелем Альміроном (партнер Дерлиса за збірної Парагваю і хавбек "Аталанти Юнайтед" — прим. Sport Arena), у наступній грі його команди як раз належить зіграти проти Сіетла».

Читайте такожГравець київського "Динамо" Віда викликаний в збірну Хорватії на матч з Україною, Гонсалес - в збірну ПарагваюРаніше півзахисник киян вже підтверджував інтерес до нього з боку клубів МЛС, а також зазначив, що був би не проти продовжити кар'єру в США. На відміну від більшості європейських ліг, в США трансферне вікно досі відкрито, а закриється лише 11 травня. Це означає, що Дерліс Гонсалес може покинути "Динамо" ще до кінця поточного сезону в УПЛ.

Дерліс Гонсалес перейшов в "Динамо" з "Базеля" влітку 2015 року, з тих пір забив 4 голи і зробив 4 гольових перердачи в 29 матчах української Прем'єр-ліги. До виступів у Європі, граючи на батьківщині захищав кольори "Олімпії", "Гуарані" і "Рубіо Нью".

"Сіетл Саундерс", заснований в 2007 році і виступає в МЛС з 2009 року, в 2016-му році вперше у своїй історії виграв чемпіонський титул, обігравши у фіналі плей-офф "Торонто" (0:0, пен. — 5:4).