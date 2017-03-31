ФІФА може надати Європі 16 місць на Чемпіонаті світу-2026

Рада Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) може збільшити кількість європейських команд на ЧС-2026 до 16-ти, повідомляє прес-служба ФІФА.

Це відбудеться в рамках реформи турніру, згідно з якою, загальна кількість учасників турніру буде збільшена з 32 до 48.

Таким чином, Європа иоже отримати рівно третину місць.

Це буде найбільше представництво серед регіональних конфедерацій на світовій першості. Інші частини світу отримають наступні вакансії:

Африка (КАФ) 9

Азія (АФК) 8

Південна Америка (КОНМЕБОЛ) 6

Північна Америка (КОНКАКАФ) 6

Океанія (ОФК) 1

Рішення Бюро Ради ФІФА не остаточне. Його повинна схвалити Рада ФІФА яка збереться в Бахрейні 9 травня.

Як повідомляв УНІАН, збільшення кількості команд-учасниць Мундіалю станеться з Чемпіонату світу-2026. Рішення про це ФІФА прийняла 10 січня.