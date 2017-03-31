ФІФА може надати Європі 16 місць на Чемпіонаті світу-2026
На світовій першості буде збільшена кількість учасників з 32 до 48 команд.
Рада Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) може збільшити кількість європейських команд на ЧС-2026 до 16-ти, повідомляє прес-служба ФІФА.
Це відбудеться в рамках реформи турніру, згідно з якою, загальна кількість учасників турніру буде збільшена з 32 до 48.
Таким чином, Європа иоже отримати рівно третину місць.
Це буде найбільше представництво серед регіональних конфедерацій на світовій першості. Інші частини світу отримають наступні вакансії:
Африка (КАФ) 9
Азія (АФК) 8
Південна Америка (КОНМЕБОЛ) 6
Північна Америка (КОНКАКАФ) 6
Океанія (ОФК) 1
Рішення Бюро Ради ФІФА не остаточне. Його повинна схвалити Рада ФІФА яка збереться в Бахрейні 9 травня.
Як повідомляв УНІАН, збільшення кількості команд-учасниць Мундіалю станеться з Чемпіонату світу-2026. Рішення про це ФІФА прийняла 10 січня.