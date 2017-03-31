Київське "Динамо" отримало 4,75 мільйона євро за Теодорчика - генменеджер "Андерлехта"

Генеральний менеджер бельгійського футбольного клубу "Андерлехт" з Брюсселя Херман ван Хольсбек розповів про деталі викупу нападника київського "Динамо" Лукаша Теодорчика, повідомляє SportArena з посиланням на 7sur7.be.

«Ми заплатили Динамо 4,75 мільйона євро», — зазначає Хольсбек.

Читайте також"Динамо" продасть польського легіонера Теодорчика за 4,5 мільйонів євроРаніше той же Хольсбек заявляв, що бельгійці мають намір перепродати поляка не менш ніж за 30 мільйонів євро, однак тепер готові розглянути і менші значення. «Ціна продажу буде залежати від зацікавлених клубів, однак очевидно, що вона складе не менше 15 мільйонів євро», - зазначив менеджер.

У "Динамо" Лукаш Теодорчик перейшов влітку 2014 року з польського "Леха" за 4 мільйони євро. Він забив 16 голів у 42 матчах у всіх турнірах, однак не зміг стати гравцем основного складу.

Влітку минулого року нападник перебрався в "Андерлехт" на правах оренди з правом викупу, і в поточному сезоні вже забив 28 м'ячів в 41 матчі у всіх турнірах за клуб. Він є кращим бомбардиром своєї команди.

Як повідомляв УНІАН, напередодні бельгійський клуб повідомив про підписання з 25-річним футболістом повноцінного контракту до літа 2020 року.