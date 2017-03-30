Екс-гравець "Динамо" Теодорчик підписав контракт з бельгійським "Андерлехтом" - офіційно

Бельгійський футбольний клуб "Андерлехт" з Брюсселя підписав контракт з екс-гравцем київського "Динамо" поляком Лукашем Теодорчиком, повідомляє офіційний сайт "Андерлехта".

Угода буде діяти до 2020 року.

Напередодні, з посиланням на бельгійські ЗМІ повідомлялося, що «Андерлехт» заплатить за Теодорчика 5 мільйонів євро. Контракт поляка з брюссельським клубом буде розрахований на 4 роки.

В офіційному повідомленні клубу ніяких цифр контракту не наводиться.

Читайте такожЕкс-гравець "Динамо" Теодорчик підписав контракт з бельгійським "Андерлехтом" - ЗМІТаким чином, київське "Динамо" перестало володіти правами на гравця, який до сьогоднішнього дня виступав в "Андерлехті" на правах оренди.

Теодорчик провів у київському клубі два сезону - 2014/15 і 2015/16. За цей час він зіграв в команді 24 гри і забив 10 голів.

На початку сезону 2016/17 він був відданий в оренду "Андерлехту", де став найкращим бомбардиром команди - 20 голів у 28 іграх.