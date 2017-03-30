Футболіст "Дніпра" Назаренко завершив кар'єру гравця і став тренером

Півзахисник «Дніпра» і збірної України Сергій Назаренко прийняв рішення завершити кар'єру гравця і перейшов на тренерську роботу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Назаренко увійшов в тренерський штаб молодіжного складу команди і сьогодні взяв участь у першому тренуванні в новій для себе ролі.

— Я прийняв рішення почати новий етап у кар'єрі і житті, — сказав Сергій Назаренко після першого робочого дня в новій якості. — Перейшов на тренерську роботу. Ще деякий час тому я вступив на курси, де навчаюся на ліцензію категорій Б і А, і зараз отримав можливість набиратися досвіду. Радий, що це відбувається в рідній команді. Потихеньку освоююсь у новій ролі і буду усіма силами працювати на благо «Дніпра».

Читайте такожДругий етап футбольної Прем'єр-ліги розпочнеться матчем "Дніпро" - "Зірка"Сергій Назаренко, переїхав У Дніпро в підлітковому віці і дебютував в основному складі «Дніпра» у жовтні 1999 року. З тих пір він провів за клуб 272 матчі у вищій лізі чемпіонату України, в яких забив 54 голи. Останній раз на поле у футболці «Дніпра» Назаренко вийшов 22 жовтня 2016 року у виїзному матчі з «Волинню».

Протягом довгого часу він був рекордсменом команди за кількістю матчів і голів у чемпіонаті України. Крім того, Назаренко грав у «Таврії», «Чорноморці» та «Металісті». У складі національної збірної України провів 41 матч, забив 11 голів.