Екс-гравець "Динамо" Данило Сілва: "Важко прощатися з "Динамо", я полюбив цей клуб"

Бразильський захисник київського «Динамо», який протягом семи років виступав у складі команди, поділився спогадами про свою київську кар'єру, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Перш за все, мене охоплює почуття смутку, адже сім років, проведених в клубі - це великий термін. Важко прощатися з «Динамо», я полюбив цей клуб, тут пройшли кращі роки моєї кар'єри. Але таке моє рішення – продовжити кар'єру в Бразилії. Я переговорив з президентом клубу, пояснив йому, що це рішення всієї моєї родини. І президент пішов мені назустріч", - зазначив Сілва.

"Ще з минулого сезону я знав і відчував, що занадто навантажую коліно. Зрештою, це призвело до травми, і мені довелося робити операцію. Я грав на межі можливостей, не шкодуючи себе, і поступово навантаження давали про себе знати. Але я хотів давати максимум для клубу. Зараз я ще в процесі відновлення, але вже через місяць або трохи більше я повернуся на поле", - розповів бразилець про свою травму.

"Найяскравіші моменти кар'єри в «Динамо»? Вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. Також зустріч Ліги Європи з «Евертоном» у Києві, в якій ми перемогли з рахунком 5:2. І, звичайно, ж завойовані нами трофеї".

"Мені завжди було дуже приємно грати з Андрієм Ярмоленко. Ми складали дуже хороший дует на фланзі. Але я вважаю, що він давав мені дуже мало передач (сміється). Ярмоленко – футболіст високого класу, я впевнений, що його чекає блискуче майбутнє".

"Я везу з собою в душі українську культуру, якою я перейнявся. Для мене вона так само цінна, як і моя рідна, бразильська. Мені дуже подобається народ України, ваша країна. Прапор України і вишиванка залишаться зі мною. Я їх зберігаю вдома, і вони будуть у мене висіти на видному місці", - сказав на прощання бразилець.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Даніло Сілва отримав статус вільного агента після семи років виступів за "Динамо". Гравець продовжить кар'єру у себе вдома, у Бразилії.