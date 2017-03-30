Шевченко: "У матчі з Хорватією підвело виконання, а не везіння"

Наставник національної збірної України Андрій Шевченко за тиждень після матчу в Загребі зазначає, що гра з Хорватією його не розчарувала, повідомляє Zbirna.com.

Команда рухається в правильному напрямку. Спотикається, але не звертає з курсу. Матч у Загребі може стати переломним для синьо-жовтих — він показав, що ми в будь-якій ситуації прагнемо грати у футбол, а не просто б'ємося за результат.

"Я дивився відео поєдинку в Загребі тричі. Відразу після гри мені підготували повну запис, а потім надіслали монтаж ключових моментів. Звичайно, після детального перегляду та аналізу матчу враження трохи помінялися, але в цілому я дотримуюсь тієї ж думки, яку озвучив на прес-конференції. У нас були помилки, ми провели складний поєдинок з сильним суперником, але на його тлі виглядали гідно", - зазначає тренер.

Читайте такожШевченко після матчу з Хорватією: "Результат негативний, але ще нічого не втрачено""Не вистачило виконавської майстерності. Потрібна була остання крапка, остання передача. Були моменти, але відсутність їх реалізації не можна пояснювати невезінням — це в корені неправильно. Це брак того самого виконання. У хорватів воно було, у нас — ні", - зазначив Шевченко.

"Ми вибрали кращий на той момент склад, і сьогодні я не буду говорити, що в разі чого прийняв би інше рішення. Не стану критикувати своїх футболістів. Коли я їм довірив місце на полі, значить, взяв відповідальність на себе, а вони, в свою чергу, нехай несуть відповідальність перед усією командою. Всі ці питання ми обговоримо всередині колективу", - додав тренер.

"Можу сказати, що ми серйозно поступилися супернику тільки в одному компоненті — в індивідуальній майстерності в середині поля. У хорватських півзахисників було набагато більше обведень і вертикальних передач. Кожне таке індивідуальне дію допомагає створювати чисельну перевагу в атаці, а нам цього не вистачило", - підсумував тренер.

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна завершився в Загребі з рахунком 1:0. Збірна України опустилася на 3-е місце в турнірній таблиці, яке ділить з командою Польщі. У свою чергу, Хорватія збільшила відрив від України до 5 балів, нашу команду також обігнала Ісландія.