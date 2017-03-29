Зозуля може провести кінцівку сезону в іспанському клубі - агент

Агент Володимир Кузьменко розповів про варіант продовження кар'єри українського футболіста іспанського «Бетіса» Романа Зозулі, який через конфлікту з фанатами «Райо Вальєкано» залишився без футболу до кінця сезону, повідомляє Спорт. Сегодня.

«Є варіант, що він таки пограє в Іспанії цієї весни. На даний момент це юридично неможливо. Але тут така ситуація. В одному іспанському клубі нападник на дуже довгий час «зламався», і вони терміново шукають йому заміну до кінця сезону. Варіант з Ромою їх цілком влаштовує, вони в ньому дуже зацікавлені. Тому ми зараз намагаємося добитися у ФІФА дозвіл на це. Тут трансферні вікна вже ролі не грають. Просто хотілося б зробити це якнайшвидше, щоб у Роми до кінця сезону все-таки була ігрова практика, щоб хлопець хоч трохи пограв», - зазначає агент.

Читайте такожЗозуля розірвав контракт з "Райо Вальєкано" - ЗМІ«Що стосується планів «Бетіса» на Зозулю, то в принципі остання розмова була такою, що з наступного сезону тренер на нього розраховує. Більше ніяких заяв з боку севільського клубу не було - щоб він йшов чи тому подібне. Тема його відходу з команди до закінчення контракту влітку 2019 року взагалі не піднімається. Та й сам Рома налаштований залишатися в Ла Лізі і продовжити щось доводити тут», - додав Кузьменко.

«Зараз Роман живе в Севільї, щодня тренується з «Бетісом». До речі, в цьому місяці ми виграли судовий процес у «Райо Вальєкано», і вони виплатили Зозулі всю суму, яку повинні були за договором оренди за весь період дії зірваного контракту, - розповів агент. - Наші юристи спрацювали дуже професійно. Та зарплата, що Роман отримує зараз, йде повністю з боку «Бетіса».

Як повідомляв УНІАН, Роман Зозуля в останній день зимового трансферного вікна, 28 лютого, перейшов з "Бетіса" в "Райо Вальєкано", але фанати клубу з ультралівими поглядами заблокували появу гравця в команді. Їм не сподобалася футболка українського легіонера із зображенням герба нашої країни.