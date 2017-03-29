Марадона наполіг на тривалій дискваліфікації Мессі

На тривалій дискваліфікації форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі наполіг легендарний у минулому гравець Дієго Марадона, який є послом ФІФА, повідомляє ТСН Проспорт з посиланням на повідомлення журналіста Гонса Ступененго на власній сторінці в twitter.

"Я розмовляв з сином аргентинця, которий працює у ФІФА. Здається, Марадона просто заздрить нинішньому лідеру збірної Аргентини", - написав Ступененго у своєму пості.

Читайте такожМессі можуть дискваліфікувати за лайку на адресу арбітраРаніше арбітри поєдинку Аргентина - Чилі відповіли на запит ФІФА щодо справи проти Мессі. У ньому судді заявили, що зірковий нападник нікого з них не ображав.

Як повідомля УНІАН, напередодні дисциплінарний комітет ФІФА відсторонив Мессі на чотири матчі збірної Аргентини за образи помічника арбітра у грі проти Чилі.

Лео вже пропустив 1 матч, де його команда програла Болівії.