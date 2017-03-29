Екс-гравець "Динамо" Теодорчик підписав контракт з бельгійським "Андерлехтом" - ЗМІ

Бельгійський «Андерлехт» викупив права на форварда київського «Динамо» і збірної Польщі Лукаша Теодорчика, повідомляє Sport.ua з посиланням на бельгійську пресу.

«Андерлехт» заплатить за Теодорчика 5 мільйонів євро. Контракт поляка з брюссельським клубом розрахований на 4 роки.

В контракті футболіста є опція, яка дозволяє екс-гравцю «Динамо» влітку перейти в більш відомий клуб.

Теодорчик провів у київському клубі два сезону - 2014/15 і 2015/16. За цей час він зіграв в команді 24 гри і забив 10 голів.

На початку сезону 2016/17 він був відданий в оренду "Андерлехту", де став найкращим бомбардиром команди - 20 голів у 28 іграх.