Екс-гравець "Динамо" Теодорчик підписав контракт з бельгійським "Андерлехтом" - ЗМІ
11:25, 29 березня 2017Футбол
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Угода розрахована на 4 роки.
Теодорчик підписав контракт з "Андерлехтом" / generazioneditalenti.forumfree.it
Бельгійський «Андерлехт» викупив права на форварда київського «Динамо» і збірної Польщі Лукаша Теодорчика, повідомляє Sport.ua з посиланням на бельгійську пресу.
«Андерлехт» заплатить за Теодорчика 5 мільйонів євро. Контракт поляка з брюссельським клубом розрахований на 4 роки.
В контракті футболіста є опція, яка дозволяє екс-гравцю «Динамо» влітку перейти в більш відомий клуб.
Теодорчик провів у київському клубі два сезону - 2014/15 і 2015/16. За цей час він зіграв в команді 24 гри і забив 10 голів.
На початку сезону 2016/17 він був відданий в оренду "Андерлехту", де став найкращим бомбардиром команди - 20 голів у 28 іграх.
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