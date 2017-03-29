Збірна Бразилії першою кваліфікувалася на Чемпіонат світу-2018

Збірна Бразилії з футболу з великим рахунком обіграла команду Парагваю у черговому матчі відбору ЧС-2018 (3:0) і достроково, першою серед усіх учасників відбіркових змагань, забезпечила собі місце у фіналі турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бразилія – єдина команда, що брала участь у всіх Чемпіонатах світу з футболу.

Перемогу над Парагваєм бразильцям принесли голи Феліпе Коутіньо у першому таймі, а також голи Неймара і Марсело у другому.

Бразильці набрали 33 очки і впевнено лідирують в південноамериканській кваліфікації, де розігрується чотири прямі путівки в Росію, а п'ята команда виходить в міжконтинентальні стикові матчі. Бразилія відірвалася від найближчого переслідувача Колумбії на 9 очок.

Йдуча на 5-м місці збірна Аргентини набрала 22 очки. Таким чином, бразильці точно не опустяться нижче 4-го місця за підсумками турніру.

Збірна Бразилії стала другим учасником змагань після команди Росії - країни-організатора турніру.