ФІФА дискваліфікувала Мессі на чотири матчі

Міжнародна федерація футбольних асоціацій дискваліфікувала форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі на чотири найближчих матчі національної команди, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Причиною дискваліфікації стала образа бокового арбітра під час матчу відбору на ЧС-2018 з командою Чилі (1:0). До речі, в тому матчі Мессі забив єдиний і переможний гол.

Гравець також оштрафований на суму 10 тисяч швейцарських франків.

Читайте такожМессі можуть дискваліфікувати за лайку на адресу арбітраПершим матчем, який пропустить гравець. стане гра аргентинців проти збірної Болівії 28 березня (у ніч на 29 березня за київським часом).

На даний момент збірна Аргентини займає 3-е місце в турнірній таблиці відбору ЧС-2018. На рахунку команди 13 очок. Вона на 8 балів відстає від лідируючої збірної Бразилії. Згідно з регламентом турніру. безпосередньо на ЧС-2018 потрапляє чотири кращі команди відбіркового турніру. П'ята команда зіграє в стикових матчах.