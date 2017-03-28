Данило Сілва залишає "Динамо" у статусі вільного агента

Захисник Данило Сілва після семи років, проведених в «Динамо» завершує кар'єру в клубі, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Футболіст отримав статус вільного агента і повертається в Бразилію.

"Футбольний клуб «Динамо» (Київ) висловлює щиру подяку Даніло Сілві за проведені матчі і виграні турніри! Ми завжди будемо цінувати твою майстерність та прагнення до перемоги, безумовний професіоналізм і прекрасні людські якості", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Данило Сілва перейшов у «Динамо» в лютому 2010 року. За час виступів у Києві футболіст у складі клубу став 2-кратним чемпіоном України, 2-кратним володарем Кубка України, володарем Суперкубка України. Гравець провів в команді 155 ігор, в яких забив 3 голи.