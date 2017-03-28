Екс-гравець "Динамо" Беланда хоче перейти у "Фенербахче"

Гравець французької «Ніцци» Юнес Беланда, права на якого належать київському «Динамо», прокоментував інтерес з боку стамбульського «Фенербахче» турецькому виданню Takvim.

«Мій контракт належить «Динамо», і з ним потрібно буде домовитися. Але я знаю, що «Фенербахче» хоче мене підписати. Сам би я не відмовився перейти в цей клуб», – розповів Бельханда.

На даний момент «Ніцца» бажає викупити 27-річного хавбека за умови, що «Динамо» зменшить суму відступних прописаних за контрактом, але кияни не збираються знижувати ціну на футболіста.

Беланда відіграв у київському "Динамо" два з половиною роки - з червня 2013-го по грудень 2015-го. Провів у команді 56 ігор, в яких забив 8 голів. Чемпіон України: 2014/2015, володар Кубка України: 2013/14, 2014/15.

У другій половині сезону 2015/16 грав за німецький "Шальке-04" (Гельзенкірхен). З серпня 2016 року виступає за "Ніццу".