Львівські "Карпати" презентували три комплекта нової форми

Львівські «Карпати» представили три варіанти ігрової форми, де втілили у життя доволі сміливі та неординарні дизайнерські ідеї, повідомляє ФК "Карпати".

Перший варіант форми – це стилізована біла футболка із сірими смугами, що перетинаються а також зображенням найвідоміших символів міста Львова – Оперний театр, Доміканський собор, Чорна кам’яниця, міська ратуша, порохова вежа, площа Ринок, церква святого Андрія.

В другому варіанті зазначається, що «Карпати» представляють не лише місто – вони є символом всього регіону, всієї Галичини. А неодмінним елементом національної культури є традиційна українська вишиванка. Найвідомішим візерунком традиційної галицької вишивки споконвіків вважається «Галицька зірка», яка не втрачає свого смислу та стилю навіть зараз. І відтепер символ галицької зірки, зображений на футболках гравців.

Якщо зелені та білі кольори є рідними для «Карпат» із часу заснування клубу, то у третьому варіанті абсолютним новаторським рішенням стала презентації екіпіровки у золотисто-сонячних барвах – у ній карпатівці гратимуть уперше. Ці кольори віддавна символізують достаток, стабільність, упевненість у власних силах та в завтрашньому дні. Це колір гордого лева, який високо тримає голову і який зображений на карпатівському гербі.