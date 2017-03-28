Ребров про новий контракт з "Динамо": "Потрібно завершити непростий сезон і прийняти рішення з президентом"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров відреагував на пропозицію президента клубу Ігоря Суркіса підписати новий контракт в інтерв'ю Zbirna.com.

"У мене завжди були прекрасні, довірливі стосунки з президентом клубу, — зізнався Сергій Станіславович. — Я вдячний йому за те, що він довірив мені таку команду, і я цю довіру чесно відпрацьовую. Рік тому ми домовилися, що в кінці цього сезону ми вирішимо, чи є сенс працювати далі. Чи достатньо мотивації і можливостей розвивати колектив. Так що потрібно завершити цей непростий сезон, і потім спільно прийняти рішення".

Читайте такожРебров взяв на себе провину за поразку "Динамо" від "Зірки""Моя позиція - це питання до літа обговорюватися не буде. І про неї знає президент, він з цим згоден. В кінці минулого сезону, я це не приховую, мені пропонували новий контракт, але тоді чесно зізнався — хочу допрацювати колишню угоду, побачити свій прогрес, динаміку розвитку команди. Будучи футболістом, я ніколи не тримався за всі ці контракти. Відчував, що потрібен команді — і віддавав всі сили. Так і зараз", - зазначив тренер.

"Буду розуміти, що необхідний цьому колективу — з задоволенням продовжу роботу...", - підсумував Ребров.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс повідомив, що пропонував Реброву продовжити контракт у зимове міжсезоння.