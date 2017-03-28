У Харкові облили фарбою вітрину фан-шопу ФК "Шахтар"

Невідомі облили фарбою магазин з футбольною атрибутикою ФК "Шахтар" на ОСК "Металіст", повідомляє міський сайт 057.ua.

Вітрину і двері магазину облили синьою і жовтою фарбами. Зазначимо, що це кольори емблеми харківського ФК "Металіст". Фотографії опублікували очевидці в соціальних мережах.

На місці працюють поліцейські.

Раніше ультрас харківського "Металіста" висловлювали обурення з приводу того, що донецький "Шахтар" переїжджає в Харків і буде проводити свої домашні матчі на ОСК "Металіст".