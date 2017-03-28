Захисник "Динамо" Хачеріді травмувався і вибув на 4-6 тижнів

У контрольному матчі «Динамо» - «Ворскла», що відбувся в Києві 25-го березня, захисник Євген Хачеріді в середині першого тайму через отримане ушкодження достроково завершив гру, повідомляє ФК "Динамо".

На 17-й хвилині гравець пішов у жорсткий стик з форвардом "Ворскли" Артуром Загорулько, після якого не зміг піднятися.

Проведена МРТ та інші медичні обстеження показали, що у Євгена розтягнення внутрішніх бічних зв'язок колінного суглоба. На відновлення буде потрібно від 4 до 6 тижнів.

Читайте такожХачеріді провів перший офіційний матч у 2017-му році і забив гол за "Динамо" U-21З сьогоднішнього дня динамівець проходить інтенсивну реабілітацію під наглядом клубних лікарів і фізіотерапевтів в медико-реабілітаційному комплексі в Конча-Заспі.

Як повідомляв УНІАН, Хачеріді пропустив перші матчі 2017-го року через конфлікт з головним тренером Сергієм Ребровим. Пізніше наставник киян розповів, що гравець визнав свої помилки і приніс вибачення.

Хачеріді в першій половині нинішнього сезону провів 20 ігор, забив 1 гол. Всього на рахунку гравця 209 матчів, 9 голів за "Динамо"