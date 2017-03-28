Моурінью назвав гравця "Зорі" Соболя великою втратою для України у матчі з Хорватією, – ЗМІ

12:46, 28 березня 2017
Футбол
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Тренер "Манчестер Юнайтед", схоже, надовго запам`ятав українця після матчів Ліги Європи "Зоря" - "Манчестер Юнайтед".

Соболь пропустив матч з Хорватією через дискваліфікацію / zbirna.com

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью, схоже, добре запам'ятав захисника "Зорі" Едуарда Соболя після матчів проти луганського клубу в Лізі Європи, повідомляє Zbirna.com.

Хорватським журналістам вдалось підслухати одну з розмов Моурінью в готелі в Загребі, де він, перед матчем Хорватія – Україна зазначив, що великою втратою для "синьо-жовтих" стане відсутність дискваліфікованого Соболя.

Як повідомляв УНІАН, Моурінью міг стежити за Ярмоленком на матчі Хорватія – Україна.

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Теги: #футбол#збірна України