На стадіоні футбольної команди Шанхай Шеньхуа сталася пожежа

На стадіоні футбольного клубу китайської Суперліги "Шанхай Шеньхуа" сьогодні вранці сталася пожежа, повідомляє Reuters.

Займання сталося з зовнішньої сторони стадіону і вогонь не торкнувся трибуни і поля. Крім того, вогонь не зачепив емблему клубу, яка висіла перед входом на стадіон поруч з місцем, де спалахнув вогонь.

Жертв і постраждалих в результаті події немає.

Поліція почала розслідування цього інциденту.