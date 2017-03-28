На стадіоні футбольної команди Шанхай Шеньхуа сталася пожежа
11:50, 28 березня 2017Футбол
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Постраждала зовнішня сторона арени, поле і трибуни залишилися цілими і неушкодженими.
Пожежа не зачепила емблему клубу / Reuters
На стадіоні футбольного клубу китайської Суперліги "Шанхай Шеньхуа" сьогодні вранці сталася пожежа, повідомляє Reuters.
Займання сталося з зовнішньої сторони стадіону і вогонь не торкнувся трибуни і поля. Крім того, вогонь не зачепив емблему клубу, яка висіла перед входом на стадіон поруч з місцем, де спалахнув вогонь.
Жертв і постраждалих в результаті події немає.
Поліція почала розслідування цього інциденту.
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