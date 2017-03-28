Мессі можуть дискваліфікувати за лайку на адресу арбітра

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі може отримати серйозне покарання від ФІФА за свою лайку на адресу арбітра матчу проти Чилі (1:0), повідомляє SportArena з посиланням на Ole.

Гра відбулася 23 березня в рамках відбіркового циклу на чемпіонат світу-2018 і завершилася мінімальною перемогою Аргентини завдяки єдиному голу у виконанні Мессі.

Однак по завершенні поєдинку дисциплінарний комітет ФІФА відкрив на Мессі справу щодо образливих висловлювань по ходу зустрічі на адресу бокового арбітра.

Читайте такожМессі не завдав жодного удару по воротах суперника у програному матчі "Барселони" з ПСЖ У рапорті головного арбітра інформація про даний інцидент не міститься, але ФІФА вже опитала всіх рефері тієї зустрічі та готується винести свій вердикт. Що цікаво, чотири арбітра з п'яти пояснили, що не чули лайки від Мессі, а головний рефері поєдинку бразилець Сандро Річчі підкреслив, що якщо б став свідком подібної дії, то обов'язково відреагував би на нього у відповідності з правилами футболу.

Однак помічник Річчі на «бровці» Емерсон Карвалью пояснив, що в одному з епізодів Мессі дійсно дозволив собі висловлювання на його адресу, проте їх суть він не зрозумів.

«Після того, як Мессі заробив фол, який був зафіксований, він почав апелювати. У цей момент він знаходився біля мене і сказав мені, суттю чого я не зрозумів», — зазначив боковий арбітр.

Очікується, що ФІФА розгляне цей інцидент сьогодні, до початку зустрічі Аргентини і Болівії в рамках відбіркового циклу на ЧС-2018. На Мессі можуть накласти як грошове стягнення, так і дискваліфікувати його на один або більше матчів. Існує ймовірність усунення Мессі до кінця відбірного циклу в Південній Америці, але вона не настільки велика, як один з перших двох варіантів.

У нинішньому відбірковому циклі Мессі провів за Аргентину 6 матчів, забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.