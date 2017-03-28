Роналду заробляє більше Мессі і всіх інших в сезоні 2016/17

Півзахисник збірної Португалії і іспанського "Реала" (Мадрид) Кріштіану Роналду очолив список найбільш високооплачуваних людей у футболі, який склав France Football.

Видання враховувало зарплату, бонуси і доходи від реклами.

Топ-5 футболістів:

1. Кріштіану Роналду ("Реал") – 87,5 млн євро

2. Ліонель Мессі ("Барселона") – 76,5 млн євро

3. Неймар ("Барселона") – 55,5 млн євро

4. Гарет Бейл ("Реал") – 41 млн євро

5. Есекіель Лавессі ("Хебей Чайна Форчун") – 28,5 млн євро

Читайте такожРоналду названий найбільш високооплачуваним спортсменом світу 2016 рокуТоп-5 тренерів:

1. Жозе Моурінью ("Манчестер Юнайтед") – 28 млн євро

2. Марчелло Ліппі (збірна Китаю) – 23 млн євро

3. Лоран Блан (на даний момент без команди, колишній клуб – "ПСЖ") – 20 млн євро

4. Карло Анчелотті ("Баварія") – 15,8 млн євро

5. Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") – 14,5 млн євро

Таким чином, виходить, що Роналду заробляє в сукупності більше, ніж три найбільш високооплачуваних тренера світу разом узяті.

Як повідомляв УНІАН, "Барселона" готова запропонувати Мессі новий контракт з зарплатою 35 млн євро в рік.