Лубківський вибачився за "калік" зі збірної України після програшу Хорватії

Відомий функціонер, директор футбольного Євро-2012 і екс-радник голови СБУ Маркіян Лубківський вибачився перед усіма за свої слова, опублікувавши повідомлення на персональній сторінці в Facebook.

"Хочу вибачитися перед усіма. За слова, якими охарактеризував наших футболістів, назвавши їх каліками. Хочу вибачитися і перед людьми, що мають особливі потреби. Вибачте мене, я не мав злого умислу. Це було зайвим. Як і мільйони вболівальників, я вкрай незадоволений грою нашої збірної. Я незадоволений не тільки грою, а й ставленням до держави, її символів, до нашого гімну, нашої української мови", - написав Лубківський.

Раніше він різко відреагував на поразку в матчі зі збірною Хорватії (0:1), відразу після гри опублікувавши пост, в якому назвав гравців збірної України "каліками".