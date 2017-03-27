Донецький "Олімпік" буде проводити домашні матчі УПЛ на столичному стадіоні "Динамо"

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Донецький "Олімпік" буде грати домашні матчі чемпіонату на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського на постійній основі, повідомив "Футбол 24" президент клубу Владислав Гельзін.

"Ми будемо грати на стадіоні "Динамо" ім. В.Лобановського. Це питання вже вирішене, укладена угода. Ігор Михайлович (Суркіс) пішов на зустріч та запропонував, щоб ми грали на цьому стадіоні на постійній основі", – розповів він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками першого етапу УПЛ сезону 2016/17 "Олімпік" посів 4-е місце (34 очки) й разом з іншими командами Топ-6 продовжить боротьбу за медалі чемпіонату та путівки в єврокубки.