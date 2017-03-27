Шальке хоче влітку викупити і перепродати Коноплянку - ЗМІ

Клуб німецької футбольної Бундесліги "Шальке-04" з Гельзенкірхена по закінченні сезону викупить у іспанської "Севільї" контракт українського півзахисника Євгена Коноплянки, однак може відразу ж розглянути варіанти з його продажем, повідомляє SportArena з посиланням на Reviersport.de.

27-річний футболіст перебрався в стан гельзенкірхенців з "Севільї" в кінці серпня минулого року на правах оренди, розрахованої на один сезон. При цьому в угоді між клубами прописана опція, згідно з якою "Шальке" зобов'язаний викупити Коноплянку у іспанців влітку 2017 року.

Хавбек непогано почав свою кар'єру в Німеччині, але останнім часом все частіше опиняється поза стартового складу і досить рідко з'являється на полі навіть з лави запасних.

Читайте також"Шальке" може відмовитися від викупу Коноплянки з-за фінансових проблем - ЗМІПроте у "Шальке" не залишається іншого вибору, крім як викупити влітку українця.А якщо до кінця нинішнього сезону той так і не зможе довести своє право на місце в складі, влітку вони намагатимуться продати Коноплянку.

За Коноплянку Шальке повинен заплатити Севільї, за чутками, близько 12 мільйонів євро. При цьому в німецькому клубі не впевнені, що їм вдасться продати гравця хоча б за таку ж суму, але будуть прагнути в разі його продажу максимально компенсувати витрачені кошти.

Раніше сам Коноплянка зізнався, що не розуміє, з якої причини не має ігрової практики в Шальке.

У поточному розіграші Бундесліги український хавбек зіграв 15 поєдинків, забивши 1 гол і віддавши 1 результативну передачу. При цьому в 11 матчах Коноплянка з'являвся на полі, виходячи на заміну, і лише 4 починав зі стартового складу.

Востаннє Коноплянка виходив на поле в чемпіонаті Німеччини 12 березня у матчі проти " Аугсбурга (3:0), відігравши всього 6 заключних хвилин поєдинку.