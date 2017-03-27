Другий етап футбольної Прем'єр-ліги розпочнеться матчем "Дніпро" - "Зірка"

У суботу, 1 квітня, стартує другий етап чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Першим матчем 23-го туру змагань стане гра "Дніпро" - "Зірка", яка розпочнеться у Дніпрі о 14.00.

Також 1-2 квітня відбудуться матчі:

1.04 Ворскла — Волинь 17:00

1.04 Чорноморець — Олімпік 17:00

2.04 Олександрія — Динамо 14:00

2.04 Карпати — Сталь 14:00

2.04 Зоря — Шахтар 19:30

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат України сезону 2016/17 проводиться за новою формулою в два етапи. На першому - 12 команди зіграли турнір у два кола, з 22 матчу кожна. На другому етапі команди поделеены на дві 6-ки: найсильніша розігрує медалі та путівки в єврокубки, другий сікстет - визначає невдах, які залишать УПЛ за підсумками сезону.

Лідером УПЛ після першого етапу є донецький "Шахтар" (60), який випереджає київське "Динамо" на 14 балів.