Головного тренера збірної Нідерландів відправили у відставку

Керівництво Федерації футболу Нідерландів вирішило відправити у відставку головного тренера збірної Данні Блінда, передає football.ua.

До такого рішення чиновники прийшли після несподіваної поразки збірної у матчі відбору до ЧС-2018 від Болгарії (0:2).

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Зазначимо, що на післяматчевій прес-конференції сам тренер не виключив, що піде зі збірної.

Блінд працював у тренерському штабі Ораньє з 2012 по 2015 рік, після чого самостійно очолив команду.

У підсумку, Блінд пропрацював біля керма збірної один рік і вісім місяців. Під його керівництвом голландці не змогли кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2016, пропустивши на турнір Туреччину, Ісландію та Чехію.