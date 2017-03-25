Буффон провів тисячний матч у своїй кар'єрі

Поєдинок відбору до ЧС-2018 зі збірною Албанії став знаменним для воротаря збірної Італії Джанлуїджи Буффона, пише ТСН.

Матч, який завершився з рахунком 2:0 на користь італійців, став 1000-м для легендарного голкіпера на професійному рівні.

Читайте такожБуффон став володарем престижної футбольної премії Golden Foot

За національну команду Буффон зіграв 168 ігор, за "Ювентус" - 612 матчів, а за "Парму" провів 220 поєдинків. При цьому воротар провів 426 сухих матчів.

Також він став рекордсменом за кількістю матчів за збірну серед європейських футболістів, обійшовши іспанця Ікера Касільяса і латвійця Віталія Астаф'єва.

Раніше УНІАН повідомляв, що знаменитий воротар збірної Італії та "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон не має наміру продовжувати футбольну кар'єру після чемпіонату світу 2018 року.

Нагадаємо, Джанлуїджи Буффон почав професійну кар'єру в 1995 році, коли став грати за "Парму". З 2001 року він виступає в "Ювентусі", з яким став дев'ятиразовим чемпіоном італії і дворазовим фіналістом Ліги чемпіоном.

Крім того, з 1998 року Буффон є основним воротарем збірної Італії. З тих пір він пропустив лише один великий чемпіонат - Євро-2000, на який не поїхав через травму. У 2006 році він разом зі своєю командою став чемпіоном світу.